Верховна Рада не скасувала закон, що посилює незалежність Нацбанку

За постанову про скасування закону, що посилює незалежність Національного банку України, не назбиралося навіть 60 голосів. Всього проголосувало лише 53 депутати з необхідних 226. Таким чином Верховна Рада не скасувала раніше ухваленого закону.
До речі, ініціатори, які виступили за скасування закону № 5850-п, пояснюють необхідність його перегляду тим, що під час його ухвалення було помічено порушення регламенту парламенту.
Насправді у пояснювальній записці, доданій до закону, йдеться, що у разі реалізації норм законопроєкту умови для належного виконання визначених законом повноважень Нацбанку покращаться. В результаті це в майбутньому дозволить вирішити низку завдань та проблемних питань, які можуть виникнути у процесі діяльності НБУ.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення закону No5850, який головним чином, набравши чинності, посилює незалежність Національного банку України. За позитивне рішення проголосувало 255 чиновників.
Відповідно до постанови, НБУ за посиленої незалежності зобов'язується щорічно надавати Кабінету Міністрів інформацію про очікувану частину прибутку на розподіл Нацбанку. Цей прибуток має підлягати перерахуванню до держбюджету.
До речі, ініціатори, які виступили за скасування закону № 5850-п, пояснюють необхідність його перегляду тим, що під час його ухвалення було помічено порушення регламенту парламенту.
Насправді у пояснювальній записці, доданій до закону, йдеться, що у разі реалізації норм законопроєкту умови для належного виконання визначених законом повноважень Нацбанку покращаться. В результаті це в майбутньому дозволить вирішити низку завдань та проблемних питань, які можуть виникнути у процесі діяльності НБУ.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада проголосувала за ухвалення закону No5850, який головним чином, набравши чинності, посилює незалежність Національного банку України. За позитивне рішення проголосувало 255 чиновників.
Відповідно до постанови, НБУ за посиленої незалежності зобов'язується щорічно надавати Кабінету Міністрів інформацію про очікувану частину прибутку на розподіл Нацбанку. Цей прибуток має підлягати перерахуванню до держбюджету.
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