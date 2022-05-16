Верховна Рада затвердила бюджет 2021

Одне з найбільш тривалих завдань Верховної Ради закінчене. 15 грудня 2020 року Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2021 рік. Згідно з даними, «за» проголосували 289 депутатів.

Зокрема, 225 голосів дала фракція "Слуга народу", 12 - "Батьківщина", 21 - група "За майбутнє", 20 - група "Довіра", 11 - позафракційні. Жодного голосу "за" не дали "Голос", "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Як зазначив з трибуни парламенту міністр фінансів Сергій Марченко, доходи держбюджету на наступний рік визначені в розмірі 1,092 трлн грн, що на 21 млрд грн більше в порівнянні з редакцією до першого читання, а витрати - 1,347 трлн грн. Витрати до другого читання збільшено на 13,5 млрд грн.

Як передає "Інтерфакс-Україна", раніше у вівторок законопроєкт про держбюджет був розглянутий на терміновому засіданні парламентського комітету з питань бюджету у зв'язку з прийняттям в супутньому законі поправки про зарахування у 2021 році 13,44% акцизного податку на паливо в загальний фонд бюджетів місцевого самоврядування (законопроєкт 4100-д).

Як зазначено в супровідних документах до законопроєкту, для збалансування законопроєкту про держбюджет на 2021 рік у зв'язку із зазначеною нормою комітет запропонував скоротити спецфонд на 8 млрд грн, а також скоротити витрати на програму з розвитку автодоріг державного значення на 5,5 млрд грн і водночас збільшити на 1,2 млрд грн видатки на програму виконання боргових зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії на розвиток автодоріг загального користування.

У той самий час передбачається скорочення на 3,2 млрд грн видатків за бюджетною програмою субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг.