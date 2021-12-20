Верховна Рада відновила закон про електроенергію

13:32 15 липень Київ, Україна

У Верховній Раді заявили про прийняття в першому читанні законопроекту №3199 «Про внесення змін до Закону України« Про ринок електричної енергії ». Мета нового закону - вирівняти дисбаланс в енергосистемі країни, який виник через розвиток галузі відновлюваних джерел енергії та знецінення атомної енергетики.

«Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати механізм стимулювання створення нових потужних споживачів електроенергії, які будуть менше впливати на баланс ОЕС України за рахунок стійкого і прогнозованого споживання. Для таких нових споживачів пропонується надати можливість укладати довгострокові договори з виробниками електричної енергії, за окремою процедурою за рішенням Кабінету Міністрів України », - пояснюють автори проекту.

Так, Кабміну надається можливість встановлювати для підприємств обов'язковий продаж певного обсягу електричної енергії за довгостроковими (не менше п'яти років) двосторонніми угодами - на спеціальних електронних аукціонах і виключно кінцевим споживачам, які:

створюють нові об'єкти, чия сукупна проектна потужність електроустановок становить 100 МВт і вище;

відрізняються постійним споживанням, прогнозованість і мінімальним ризиком небалансу;

господарська діяльність яких (основний виробничий процес) не пов'язана з викидами парникових газів.

Нагадаємо, що в Україні знову подорожчала вартість на електроенергію: на момент 20 травня середня ціна купівлі-продажу енергії «на добу вперед» коливалася на утраті 1 348,80 грн / МВт.год і це без урахування ПДВ. Про це свідчать дані результатів моніторингу енергоринку з боку ДП «Оператор ринку».

Повідомляється, що зазначена ціна на 7,68% вище від вартості енергії за останні двадцять днів квітня. Тоді середній рівень ціни спостерігався в межах 1 258,33 грн / МВт.год При цьому в цілому вартість електроенергії на ринку за квітень місяць збільшилася на 6,62%.