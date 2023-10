Угорщина завадила ЄС виділити 500 млн євро для військової підтримки України

as expected no agreement on 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministrs met today. OTP банку 🇭🇺 було виключено з чорного списку «ведення бізнесу в 🇷🇺», але Будапешт вимагає юридичних гарантій того, що це назавжди