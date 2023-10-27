Угорщина завадила ЄС виділити 500 млн євро для військової підтримки України

17:59 23 жовтня Київ, Україна

Міністри закордонних справ держав-членів ЄС 23 жовтня не змогли домовитися про надання 500 мільйонів євро для військової підтримки України через позицію Угорщини.



Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Угорський OTP Bank прибрали із чорного списку компаній, які продовжують працювати в росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", - зазначив журналіст.