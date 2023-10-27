Угорщина завадила ЄС виділити 500 млн євро для військової підтримки України

Міністри закордонних справ держав-членів ЄС 23 жовтня не змогли домовитися про надання 500 мільйонів євро для військової підтримки України через позицію Угорщини.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
as expected no agreement on 8th tranche (500 million) of EU military aid for 🇺🇦 when EU foreign ministrs met today. OTP банку 🇭🇺 було виключено з чорного списку «ведення бізнесу в 🇷🇺», але Будапешт вимагає юридичних гарантій того, що це назавжди— Рікард Йозвяк (@RikardJozwiak) 23 жовтня 2023 р.
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