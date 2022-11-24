Угорщина підтримала виділення Україні 18 млрд євро у рамках пакету ЄС

11:42 24 листопада Київ, Україна

Угорщина надасть 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 мільярдів євро у 2023 році.



Як пише Reuters, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні, але планує виплатити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

"Уряд продовжує брати участь у фінансовій підтримці України, охопленій війною", - йдеться у постанові угорського уряду.

У документі, підписаному Орбаном, також зазначається, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто має розпочати переговори з Україною щодо розробки угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Раніше Євросоюз критикував Угорщину за недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії: впустивши сотні тисяч українських біженців, країна відмовляла Києву у військовій допомозі та періодично блокувала антикремлівські санкції.