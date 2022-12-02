Угорщина не підтримує плани ЄС щодо 18 млрд євро для України на 2023 рік

17:49 02 грудня Київ, Україна

Угорщина не підтримує плани Європейського Союзу надати Україні пакет допомоги 18 мільярдів євро, запланований на 2023 рік.

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, 2 грудня, в інтерв'ю одній із державних радіостанцій, передає Telex.

" Ми не підтримуємо взяття загального кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на співтовариство держав, які мають спільні борги. Не треба із спільноти держав перетворюватися на співтовариство боржників. Не Угорщина зазвичай опиняється у ситуації, коли не може повернути свої борги, а інші країни. Ми не підтримуємо спільні запозичення ЄС не лише у зв'язку з Україною, а й у інших випадках", - сказав Орбан.

Він заявив, що необхідно розділити витрати на підтримку України та щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.

"Ми зарезервували необхідні гроші і дамо їх Україні 2023 року. Якби Захід прагнув миру, то цих витрат не було б, або вони були б не такими великими. Але поки що Угорщина без необхідності вимушена, але розуміє, що необхідно підтримувати Україну", - додав Орбан.

Угорський прем'єр незадоволений тим, що Україні надаються кошти не лише на військові потреби, а й на функціонування держави.