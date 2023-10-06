Великобританія надасть $500 млн для підтримки України взимку

08:06 06 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив на саміті Європейської політичної спільноти. Під час виступу політик зробив заяву про надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.



Як зазначається, допомога містить:

34 мільйони фунтів стерлінгів для ООН та благодійних організацій, що надають притулок та теплий зимовий одяг;

10 мільйонів фунтів стерлінгів на електроенергію для домогосподарств після атак росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України;

Четверта кредитна гарантія у розмірі 500 мільйонів доларів, виділена через Світовий банк, щоб гарантувати, що уряд України зможе надати життєво важливі виплати допомоги взимку трьом мільйонам домогосподарств.

Крім того, Сунак закликав партнерів та союзників працювати разом, щоб постачати Україні нові оборонні озброєння.