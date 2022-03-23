Великобританія змінює паперові гроші на полімерні - в цілях безпеки

У Великобританії хочуть залишити в обігу тільки полімерні гроші. Першою в країні з'явилася полімерна банкнота номіналом 50 фунтів стерлінгів. Протягом року уряд хоче остаточно вивести з обігу паперові гроші. Законним платіжним засобом паперові гроші перестануть бути вже у вересні 2022 року.

Таким чином, буде завершений перехід від паперових купюр до полімерних, який почався в 2016 році і обумовлений в першу чергу питаннями безпеки. Раніше вже були замінені на нові банкноти в 5, 10 і 20 фунтів.

Полімерні гроші складніше підробити, розірвати або пошкодити іншим способом. Крім того, вони добре відштовхують бруд і воду. В результаті купюри, надруковані на полімерному матеріалі, зможуть прослужити в 2,5 раза довше нинішніх.

На введеній купюрі зображений англійський математик і криптограф Алан Тьюринг. Банкнота надійде в обіг 23 червня - в день народження Тьюринга. Однак багато активістів вказують на те, що Банк Англії в недостатній мірі відображає різноманіття британського суспільства: на трьох з чотирьох своїх банкнот зображені чоловіки: Вінстон Черчилль на £5, художник Вільям Тернер на £20 і математик Алан Тьюринг - на £50. І лише на купюрі в 10 фунтів стерлінгів жінка - письменниця Джейн Остін.

Крім того, кажуть активісти, всі четверо - представники білої раси.