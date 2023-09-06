Великобританія гарантує Україні закупівлю ядерного палива на 245 млн доларів — Reuters

09:55 23 серпня Київ, Україна





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Зазначається, що енергетична система України була серйозно пошкоджена масованими російськими авіаударами минулої зими. Це зробило Київ залежнішим від атомних електростанцій, які забезпечували приблизно половину електроенергії до війни. Великобританія надасть Україні гарантії на закупівлю ядерного палива на суму 245 мільйонів доларів, зокрема й у британських компаній.Про це пише Reuters із посиланням на заяву британського міністра енергетики Гранта Шаппса.Зазначається, що енергетична система України була серйозно пошкоджена масованими російськими авіаударами минулої зими. Це зробило Київ залежнішим від атомних електростанцій, які забезпечували приблизно половину електроенергії до війни.

"Ця гарантія, яку ми надамо, полягає в тому, щоб допомогти Україні налагодити те, що... її ядерне паливо в майбутньому не надходитиме через росію. Ці гроші гарантуватимуть, що ядерне паливо надходитиме із набагато надійніших джерел", - зазначив британський міністр.

За словами Шаппса, одним із таких джерел буде частково британське підприємство з виробництва збагаченого урану Urenco.



Наразі Україна контролює три з чотирьох діючих АЕС. Четверта АЕС у Запоріжжі була захоплена росією у березні минулого року після російського вторгнення.



Що відомо про забезпечення ядерного палива українських АЕС?

Сім енергоблоків українських АЕС повністю переведено на паливо американського виробництва. Про це повідомила пресслужба Енергоатому. З 2024 року таким паливом мають забезпечуватись усі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки цьому атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від росії.