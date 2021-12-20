Валюту населенню продають в тому ж обсязі, що і до карантину

Обсяг продажів населенням готівкової валюти в липні 2020 перевищив рівень "докарантінного" лютого на 5,9% і досяг $ 1, 54 млрд, тоді як обсяг покупки відставав від лютневого показника на 13,4% ($ 1,32 млрд), повідомляється на сайті національного банку України (НБУ).

Згідно з даними регулятора, в липні українці продали готівкової валюти на $ 221 970 000 більше, ніж купили.

Відзначається, що в липні в порівнянні з червнем поточного року українці збільшили продаж валюти на 20,5%, куплю - на 19,7%.

Загалом за підсумками семи місяців 2020 року обсяг продажу готівкової валюти превалював над обсягом покупки, різниця між якими становила $ 970 210 000, свідчать дані НБУ.