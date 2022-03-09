Валютний курс - 13 жовтня 2020 року

Сьогодні, 13 жовтня 2020 року, Національний банк України встановив новий курс гривні щодо долара США. Він становить 28,25 грн/$ і показує, що гривня ослабла на 4 копійки, якщо порівнювати попередні показники.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлено на рівні 33,34 гривні/євро, тобто, гривня ослабла до євро на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк сьогодні, 13 жовтня, встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD - 2824,81 (12 жовтня - 2820,98)

100 EUR - 3333,98 (12 жовтня - 3327,91)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України вчора, 12 жовтня, на 16:00 котирування гривні до долара встановилося на рівні 28,28/28,30 гривні/долар, до євро - на рівні 33,41/33,44 гривні/євро.

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок вівторка, 13 жовтня, ослаб на 5 копійок - до 28,40 гривні/долар.

До євро українська валюта просіла на 3 копійки - до 33,50 гривні/євро. Продати американську валюту в середньому можна по курсу 28,20 гривні за долар, євро - 33,05 гривні за євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на сьогодні, 12 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,21 гривні/долар, тобто, гривня зміцнилася на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.