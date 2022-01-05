Вакцинація може поліпшити економіку - Крістін Лагард

Економічна активність може значно вирости до кінця 2021 року. Таку думку висловила голова Європейського центрального банку. За її словами, активна вакцинація, зняття обмежень і поліпшення епідеміологічної ситуації в світі можуть благотворно вплинути на економічні показники в світі.

Так, Крістін Лагард повідомила, що економічні дані та опитування вказують на відновлення зростання в другому кварталі, навіть незважаючи на можливе скорочення рівня ВВП в першому кварталі.

«Хоча відновлення світового попиту і масштабні фіскальні стимули підтримують активність в світі і в єврозоні, короткострокові економічні перспективи затьмарює невизначеність, пов'язана з відновленням пандемії і розгортанням вакцин», - сказала Лагард.

Відомо, що за результатами засідання ЄЦБ в квітні, банк очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку по депозитах - на рівні мінус 0,5%. Ставка по маржинальних кредитах залишена на рівні 0,25%.

Слід зазначити, що ЄЦБ також не став змінювати обсяг екстреної програми викупу активів Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), залишивши його на рівні 1,85 трлн євро, як і очікували експерти. При цьому викуп активів в рамках PEPP в поточному кварталі буде, як і раніше, здійснюватися значно вищими темпами, ніж в перші місяці цього року.