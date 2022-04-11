Вакцина проти коронавірусу підняла фондові індекси

16:00 17 листопада Київ, Україна

Світові фінансові аналітики повідомили про позитивну тенденцію на валютному ринку. Фондові індекси почали своє зростання після оповіщення про позитивний результат досліджень вакцини проти коронавірусу.

Як інформували експерти, сьогодні фармацевтична компанія з США Moderna, яка працювала над створенням вакцини від COVID-19, заявила, що її нова вакцина не дає заразитися страшною хворобою на 94 з половиною відсотки.

Фото: Фондовые индексы начали свой рост по всему миру

Після цього, за свідченням аналітиків, відразу ж пішли вгору фондові індекси. DAX з Німеччини зріс на 1,02 відсотка, FTSE 100 з Великобританії - на 1,85 відсотка, французький CAC40 підскочив на 2,17 відсотка.

Нагадаємо, в США виросли фондові індекси після виборів.