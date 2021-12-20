У Житомирі гроші підприємцям виплатять з резервного фонду
19:30 25 березень Київ, Україна
Міська рада Житомира прийняла рішення про допомогу підприємцям свого регіону. З резервного фонду буде спрямовано 10 млн гривень на виплати підприємцям, оскільки регіон знаходиться в «червоній зоні».
"Для підприємців в червоній зоні держава запропонувала виплату 8 тис. грн і звернулася до місцевого самоврядування з проханням доповнити хоча б до середньої заробітної плати. Департамент фінансів підрахував - приблизна сума може бути до 10 млн грн на підтримку підприємців по м. Житомир. Є рекомендація комісії з питань містобудування передбачити цю суму в програмі і при голосуванні бюджету зняти ці кошти з резервного фонду, ми і планували на цей рік на такі заходи", - розповів міський голова Сергій Сухомлин.
За словами мера, порядок використання коштів затвердять на виконкомі і узгодять з депутатами на бюджетній комісії.
"Адже в минулий раз не всі ФОПи отримали компенсацію від держави, а є такі, які отримали і працювали. Тут потрібно розробити порядок. Щоб ми зробили виплату дійсно тим, хто цього потребує", - пояснив Сухомлин.
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