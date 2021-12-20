У Житомирі гроші підприємцям виплатять з резервного фонду

Міська рада Житомира прийняла рішення про допомогу підприємцям свого регіону. З резервного фонду буде спрямовано 10 млн гривень на виплати підприємцям, оскільки регіон знаходиться в «червоній зоні».

"Для підприємців в червоній зоні держава запропонувала виплату 8 тис. грн і звернулася до місцевого самоврядування з проханням доповнити хоча б до середньої заробітної плати. Департамент фінансів підрахував - приблизна сума може бути до 10 млн грн на підтримку підприємців по м. Житомир. Є рекомендація комісії з питань містобудування передбачити цю суму в програмі і при голосуванні бюджету зняти ці кошти з резервного фонду, ми і планували на цей рік на такі заходи", - розповів міський голова Сергій Сухомлин.

За словами мера, порядок використання коштів затвердять на виконкомі і узгодять з депутатами на бюджетній комісії.