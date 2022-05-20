У Запорізькій області зібрали рекордний за всі роки незалежності врожай ранніх зернових
17:56 16 серпня Київ, Україна
Запорізька область завершила збирання ранніх зернових з рекордними показниками, зібравши найбільший урожай
за всі роки незалежності.
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.
"На сьогодні завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. У Запорізькій області отримано найбільший валовий збір за всі роки незалежності України - намолочено 3 млн 210 тис. тонн зерна. Середня врожайність цього року склала 31,8 ц з га. Для порівняння, в минулому році врожайність була 27,7 ц з га", - йдеться на сайті обласної державної адміністрації.
Найвищий урожай отримали підприємства Пологівського (683,7 тис. тонн зерна при врожайності 36,2 ц з га) і Мелітопольського районів (552,9 тис. тонн зерна при врожайності 31,6 ц з га).
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