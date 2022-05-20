У Запорізькій області зібрали рекордний за всі роки незалежності врожай ранніх зернових

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

"На сьогодні завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. У Запорізькій області отримано найбільший валовий збір за всі роки незалежності України - намолочено 3 млн 210 тис. тонн зерна. Середня врожайність цього року склала 31,8 ц з га. Для порівняння, в минулому році врожайність була 27,7 ц з га", - йдеться на сайті обласної державної адміністрації.