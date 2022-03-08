В Японії банки можуть перейти на використання цифрової валюти

11:19 11 жовтень Київ, Україна

Цифрова (електронна) валюта - це електронні гроші, які використовують як альтернативну або додаткову валюту. Її використовують для покупок реальних товарів і послуг. Про плани з випуску своїх національних цифрових валют повідомляли уряди або центробанки Китаю, Японії, Еквадору, Нідерландів і Казахстану. Як повідомило агентство NHK, Банк Японії вже заявив про намір почати експерименти з цифровою валютою на початку наступного фінансового року.

На першому етапі планується протестувати основні функції цифрової валюти, в тому числі способи її випуску та обігу.

Другий етап передбачає додаткові технічні експерименти. Після цього Банк Японії може розглянути пілотну програму за участю постачальників платіжних послуг і користувачів.

Таке рішення було прийнято після того, як в п'ятницю сім основних центральних банків погодилися з тим, що введення цифрових валют не повинно підривати стабільність цін або грошових систем.

Зазначено, що Європейський центральний банк і Федеральна резервна система США приєдналися до угоди з Банком Японії.

Водночас, відзначає агентство, Банк Японії заявляє, що «на цей момент у нього немає ніяких планів щодо випуску такої валюти, але йому необхідно вивчити можливість більш конкретно і практично».

Нагадаємо, в Швейцарії адміністрація кантону Цуг дозволила платити податки криптовалютою, а саме біткоінами та етером. З 2021 року опція набуде чинності на постійній основі, а поки вона доступна в тестовому режимі.