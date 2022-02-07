У січні 2022 року знизилася умовна прибутковість виробництва молока

16:47 07 лютий Київ, Україна

У січні умовна доходність виробництва молока у професійних господарствах України або Український молочний індекс (УМІ) знизилася на 10% проти грудня 2021 року, але збільшилася на 21% порівняно із січнем 2021 року.



Про це на своїй фейсбук-сторінці написав економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.



Подібне зниження було очікуваним через 10% зниження закупівельних цін деякими провідними переробниками на січень, зауважив він.

«Це сталося переважно за рахунок зростання цін на корми майже на 9%, тоді як падіння середньої закупівельної ціни на молоко було не таким значним. Але дуже дивно, що воно взагалі сталося з огляду на те, що ціни на молоко в інших країнах стрімко зростали», – зазначив експерт.

І все одно це – другий найгірший рівень прибутковості за останні шість сезонів, наголосив Андрій Ярмак.

«Корми подешевшали на 12% проти січня 2021 року, а молоко зросло в ціні на 6%. Саме тому і маємо вищий ЗМІ зараз, ніж рік тому», – пояснив він.

За останній рік на світовому ринку молокопродуктів олія подорожчала на 26%, чеддер – на 35%, сухе знежирене молоко – на 27%, а сухе незбиране молоко – на 25%, додав Андрій Ярмак.



У лютому УМІ найчастіше знижується. Але на світовому ринку йде молочне ралі – ціни зростають, у січні це було 5%.