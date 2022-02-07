У січні 2022 року знизилася умовна прибутковість виробництва молока

У січні умовна доходність виробництва молока у професійних господарствах України або Український молочний індекс (УМІ) знизилася на 10% проти грудня 2021 року, але збільшилася на 21% порівняно із січнем 2021 року.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.
Подібне зниження було очікуваним через 10% зниження закупівельних цін деякими провідними переробниками на січень, зауважив він.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.
Подібне зниження було очікуваним через 10% зниження закупівельних цін деякими провідними переробниками на січень, зауважив він.
І все одно це – другий найгірший рівень прибутковості за останні шість сезонів, наголосив Андрій Ярмак.
За останній рік на світовому ринку молокопродуктів олія подорожчала на 26%, чеддер – на 35%, сухе знежирене молоко – на 27%, а сухе незбиране молоко – на 25%, додав Андрій Ярмак.
У лютому УМІ найчастіше знижується. Але на світовому ринку йде молочне ралі – ціни зростають, у січні це було 5%.
У лютому УМІ найчастіше знижується. Але на світовому ринку йде молочне ралі – ціни зростають, у січні це було 5%.
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