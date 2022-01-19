У Волинській області сума отриманих податкових надходжень на 20,9% перевищує показники 2020 року

09:42 19 січень Київ, Україна

За 2021 рік до місцевих бюджетів Волині сплатили понад 6 мільярдів гривень податкових платежів, які адмініструє Головне управління ДПС у Волинській області.



Це більш як на 1 мільярд гривень більше проти попереднього фінансового року. Сума одержаних громадами податкових надходжень на 20,9% перевищує показники 2020 року. Про це сказали у пресслужбі волинських податківців.



«Активна взаємодія з керівниками громад – важлива передумова залучення додаткових надходжень до бюджетів громад. Сподіваємося, що ефективну практику обміну інформацією між податковою службою та територіальними громадами буде продовжено цього фінансового року», – зазначає начальниця Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.



Глава волинських податківців наголосила, що фахівці податкової служби завжди відкриті для конструктивного діалогу з лідерами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції ДПС.

«Серед головних факторів, що сприяють зростанню податкових доходів громад – заходи щодо легалізації робочих місць, упорядкування земельних відносин та офіційна реєстрація бізнес-проєктів. Власне, кроки кожної з громад у напрямку дотримання вимог закону всіма суб'єктами господарювання – основа бюджетної стабільності в майбутньому. Важливо, що саме зараз держава запропонувала прийнятний механізм одноразового декларування активів, придбаних за доходи, що не оподатковувались в минулому», – підкреслила Світлана Савчук.

Нагадаємо, що громадяни, які у минулі податкові періоди придбали нерухомість, землю чи інші активи за кошти, з яких не сплачено податки, можуть скористатися правом на податкову амністію.