У Верховній Раді прийняли законопроєкт про інвестиційних нянь

Верховна Рада 17 грудня прийняла в повторному другому читанні і в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями". Законопроєкт був внесений до парламенту президентом Зеленським ще 01 липня. У першому читанні Рада прийняла його 21 липня.

Законопроєкт передбачає підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує €20 млн. Інвестори повинні створювати не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж в регіоні, де очікуються вкладення. Згідно з документом, вони повинні отримати прямий договір з урядом України. Обсяг державної підтримки для інвестора прописується в спеціальному договорі. Він не може перевищувати 30% від планового обсягу проєкту зі значними інвестиціями (будівництво, модернізація, технічне чи технологічне переобладнання об'єктів, купівля обладнання і комплектувальних виробів до нього).

Ідею про персонального опікуна з боку держави для великих інвесторів, Investment Nanny, президент України Володимир Зеленський озвучив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня. Тоді він говорив, що "якщо інвестор принесе в Україну $100 млн і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п'ять мов, буде працювати з клієнтом цілодобово" і вирішувати всі проблеми інвестора в будь-який час.