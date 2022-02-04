В УСПП назвали єдиний шлях забезпечення продовольчої безпеки країни

11:31 04 лютий Київ, Україна

Стимулювання збільшення обсягів виробництва та продуктивність праці в харчовій галузі - це єдиний шлях забезпечення продовольчої безпеки країни.
 
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).
"Держрегулювання цін на соціально значущі види продукції підтримало на якийсь час споживчий ринок, проте це не панацея. Окрім подорожчання енергоресурсів, є й інші, вже хронічні проблеми. Так, у м'ясо-молочному господарстві негативним фактором є стрімке скорочення поголів'я великої рогатої худоби, в АПК загалом не виконуються норми внесення добрив – через їхній дефіцит чи подорожчання тощо”, - заявив віцепрезидент УСПП Сергій Прохоров.
За його словами, продовжать зростати в ціні такі продукти, як сало, м'ясо, молоко тощо. Уряд може впливати на ці процеси, причому не йдеться про методи, не властиві ринковим економікам. Головне – постійний діалог із асоціаціями бізнесу, промисловцями. Хлібопекарі, кондитери, аграрії, переробна індустрія, тепличне господарство – мають компромісні пропозиції, як мінімізувати негативні наслідки стрибка цін на енергоресурси. Наприклад, це кредити за антикризовими ставками для технічного переозброєння, отже зменшення енергоємності, підвищення продуктивності. Це позитивно впливатиме і на ціноутворення, на конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

Паралельно з цим в Україні потрібно розвивати альтернативні джерела енергії, зокрема, перспективним є напрямок біогазу.
«Наявної кількості біомаси в Україні достатньо для отримання 20 млрд кубометрів газу. Звичайно, це питання довгострокове, однак ми маємо знати про таку перспективу та використати її. Також йдеться про збільшення видобутку власного природного газу, укладання довгострокових контрактів на імпорт блакитного палива з Європи, зрідженого газу тощо», - наголосив Сергій Прохоров.