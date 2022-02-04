В УСПП назвали єдиний шлях забезпечення продовольчої безпеки країни

11:31 04 лютий Київ, Україна

Стимулювання збільшення обсягів виробництва та продуктивність праці в харчовій галузі - це єдиний шлях забезпечення продовольчої безпеки країни.

Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП).

"Держрегулювання цін на соціально значущі види продукції підтримало на якийсь час споживчий ринок, проте це не панацея. Окрім подорожчання енергоресурсів, є й інші, вже хронічні проблеми. Так, у м'ясо-молочному господарстві негативним фактором є стрімке скорочення поголів'я великої рогатої худоби, в АПК загалом не виконуються норми внесення добрив – через їхній дефіцит чи подорожчання тощо”, - заявив віцепрезидент УСПП Сергій Прохоров.

За його словами, продовжать зростати в ціні такі продукти, як сало, м'ясо, молоко тощо. Уряд може впливати на ці процеси, причому не йдеться про методи, не властиві ринковим економікам. Головне – постійний діалог із асоціаціями бізнесу, промисловцями. Хлібопекарі, кондитери, аграрії, переробна індустрія, тепличне господарство – мають компромісні пропозиції, як мінімізувати негативні наслідки стрибка цін на енергоресурси. Наприклад, це кредити за антикризовими ставками для технічного переозброєння, отже зменшення енергоємності, підвищення продуктивності. Це позитивно впливатиме і на ціноутворення, на конкурентоспроможність вітчизняних виробників.



Паралельно з цим в Україні потрібно розвивати альтернативні джерела енергії, зокрема, перспективним є напрямок біогазу.