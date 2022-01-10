В Україні збільшилися страхові виплати шахтарям

10:30 30 квітень Київ, Україна

Фонд соціального страхування України (ФССУ) забезпечує виплату страхових допомог постраждалим на виробництві або їхнім сім'ям. Так, в гірничій галузі таку допомогу отримують 87 400 найбільш постраждалих або членів їхніх сімей. Виплати спрямовані на компенсацію частини втраченого доходу відповідно до ступеня втрати працездатності.

За підсумками перерахунку страхових виплат по березень 2021, середній розмір виплати шахтарям виріс на 591 гривню і склав 6 048,6 грн. Це на 1 668,6 грн більше, ніж середній показник розміру такої виплати для всіх постраждалих.

Нагадаємо, згідно з рішенням Уряду, Фонд збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих всіх галузей і членів їхніх сімей на 11%. Перерахунок був здійснений з 01 березня для 200 тисяч осіб, на підвищені страхові виплати за березень направлено 885 млн гривень.

Щомісячна страхова виплата встановлюється потерпілому в разі часткової чи повної втрати професійної працездатності в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Виплата компенсує втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності. Також зазначена страхова виплата призначається особам, які мають на це право, в разі смерті потерпілого.