В Україну продовжує надходити гуманітарна допомога. Цього разу до Дніпропетровської області та Запоріжжя прибули автопоїзди з тридцятитонним вантажем гуманітарного призначення. Вантажі направлені у рамках спільних гуманітарних ініціатив Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, допомога складається з генераторів автономного енергозабезпечення, медикаментів, їжі довготривалого зберігання та дитячого харчування.