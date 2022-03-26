В Україну продовжує надходити гуманітарна допомога

11:12 26 березня Київ, Україна

В Україну продовжує надходити гуманітарна допомога. Цього разу до Дніпропетровської області та Запоріжжя прибули автопоїзди з тридцятитонним вантажем гуманітарного призначення. Вантажі направлені у рамках спільних гуманітарних ініціатив Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.

Гуманитарный груз прибыл в Украину.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, допомога складається з генераторів автономного енергозабезпечення, медикаментів, їжі довготривалого зберігання та дитячого харчування.

– Допомога надійшла з Греції та Італії. Підтримка України міжнародним співтовариством допомагає нам боротися із російським агресором. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю підтримку, – сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв. – П'ять українських міст уже отримали близько 95 тонн вантажів гуманітарного призначення і на цьому ми не зупинятимемося, – наголосив він.