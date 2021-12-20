В Україні наближається чергове подорожчання продуктів першої потреби. Цього разу хліб та крупи

09:31 17 листопад Київ, Україна

В Україні наближається подорожчання круп та хліба на тлі збільшення цін на енергоносії. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Повідомляється, що за останній період в Україні різко подорожчали борошно, макаронні вироби, а також гречка, рис та манна крупа. Більш доступним для покупців стало лише пшоно. За рік воно подешевшало на 2,3%.

Наразі українці можуть купити такі продукти, як гречка, рис та манна каша набагато дорожче, ніж раніше. Ціни піднялися на 17,4% (до 43,44 грн/кг), на 18,8% (до 27,88 грн/кг) та на 18,2% (до 17,29 грн/кг) відповідно.

При цьому ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні б'ють рекорди.



«Нам доводиться брати кредити – щоб людям виплатити заробітну плату», – розповів один із керівників хлібокомбінату. Нагадаємо, що порівняно з минулим роком товари першої потреби зросли в ціні на 11%.