В українських ПСГ скорочуються запаси газу

10:08 09 грудень Київ, Україна

Станом на 8 грудня в українських підземних сховищах газу (ПСГ) залишалося лише 10,9 млрд м3 палива, яке може бути підняте для потреб споживачів. Це майже вдвічі менше ніж на дату минулого року (було 21 млрд м3).

Про це свідчать дані Укртрансгазу.



При цьому всього за місяць, з 8 листопада, зі сховищ було піднято понад 2,1 млрд м3, незважаючи на переважно теплу погоду в цей час. Оскільки до кінця опалювального сезону залишається ще більше 4 місяців, які зазвичай значно холодніші, ніж місяць минулий, ситуація стає ще складнішою. На тлі обговорення загрози активізації російської агресії та можливих перебоїв у зв'язку з цим постачання газу до ЄС дивує впевненість керівництва енергетичного сектору держави у "можливості докупити необхідні обсяги у разі потреби" на європейському ринку пізніше.



Імпорт газу з ЄС поки що повністю відсутній, більш того, продовжується активний експорт блакитного палива з українських ПСГ до Європи компаніями, які раніше його закачували. Наприклад, 6 грудня, за даними оператора ГТС України з Росії, в Україну надійшло для транзиту до Європи 109,1 млн м3, а в європейські країни з України пішло 118,2 млн м3. Варто було б навпаки покривати частину споживання шляхом імпорту палива з ЄС, поки це можливо. Отже, більш економно використовувати запаси у сховищах, щоб через кілька місяців знову не виявитися "здивованими несподіваною підступністю Газпрому та спровокованим ним дефіцитом газу в ЄС", тим більше на 8-му році російської агресії.