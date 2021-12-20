В українських банках знижуються ставки по депозитах - гривневими і валютними

13:01 10 серпень Київ, Україна

Світова криза похитнула багато фінансових установ і українські банки не стали винятком. Фахівці відзначили, що в системі відзначається зниження банківських ставок по депозитах. Про це свідчать дані по вивченню кредитних програм.

Відповідна інформація була надана станом на неділю, 9 серпня. Повідомляється, що за останній місяць в країні істотно знизилися гривневі заощадження, поступившись більш одного процентного пункту.

Так, за цей період ставки впали відразу в 15 банківських установах (з 26), серед яких: Универсалбанк, Альфа-Банк, Акорд Банк, БТА Банк, Кредіагріколь, Схід, ОТП Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, ПІН Банк, Південний, Піреус, Юнекс, Укрексімбанк і Укрсиббанк.

Найбільше ставки впали на гривневі вклади, зроблені з терміном в місяць - приблизно до 6,87% річних. Далі в вартості знизилися вклади від трьох місяців і до півроку - до 7,68% річних. Депозити, розраховані на рік і більше знизилися до 8,11%.

Втратили в ціні і безстрокові заощадження - там відсоток склав 4,91% річних.

Раніше фахівці Національного банку України заявили про різке зниження ставки по валютних депозитах. Пояснюється це тим, що банки просто не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти. Економічні експерти стверджують, що в подальшому ставки навіть можуть впасти нижче нуля.

На даний момент банки обмежені в тих напрямках, куди можна вкладати валюту. Кредитувати у валюті є сенс для тих, у кого вона є. Таким чином, хоч валюта і є, а розміщувати її ніде.