В Україні значно зросли ціни на бензин та дизельне паливо

13:23 31 жовтня Київ, Україна

Боляче по гаманцях автомобілістів вдарило чергове зростання цін на автозаправках України. Починаючи з 23 жовтня, всі українські АЗС продовжують збільшувати вартість бензину і дизельного палива. Часом ціна цих видів палива зросла на 3 грн/літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Так, 26 жовтня мережа АЗС групи Приват підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. Дизпаливо і бензин марки А-95 в мережі Укрнафта, Авіас, ANP та ін. (всього 1540 станцій) подорожчали від 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 - від 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

Мережі АЗС WOG і ОККО за тиждень підвищили ціни на дизельне паливо на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. На 30 коп./л подорожчали всі види палива в мережі SOCAR.

Бензин і дизельне паливо в мережі KLO подорожчали на 40 коп./л: А-92 - до 23,39 грн/л, А-95 - до 24,39 грн/л, ДТ - до 22,89 грн/л. БРСМ-Нафта в середньому підняла ціни на бензин на 50 коп./л, ДТ - на 13 коп./л.

Найбільше тижневе зростання цін зафіксоване у запорізькій мережі ZOG - бензин додав 1,5-2 грн/л, а дизельне паливо - 3 грн/л. На заправках AMIC, Автотранс, UPG, Паралель, BVS, Shell, Chipo, Укр-Петроль, Нефтек, Татнефть-АЗС-Україна, Автопорт, Mango і Motto ціни на паливо зросли на 0,15-1 грн/л.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, мережі автозаправних станцій в Україні за тиждень 11-18 вересня знизили вартість бензину і дизельного палива на 20-90 коп. за літр.