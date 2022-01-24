В Україні значно посилилася трудова міграція

17:16 24 січень Київ, Україна

За 10 місяців 2021 року країну залишили понад 600 тисяч українців, що є найбільшим показником за останні 11 років. Однак є й інші непрямі показники, що свідчать про поглиблення проблеми відтоку трудових кадрів з України саме на тривалий період.



За даними Нацбанку, у січні-листопаді 2021 року від українських працівників до України надійшло $13,9 млрд (+29,1%). За підсумками року ця цифра може перевищити $15 млрд.



При цьому очікується, що у 2021 році надходження іноземних інвестицій становитиме близько $6,5 млрд., значна частина з яких – це реінвестиції.. Тобто працівники за обсягами переказів у кілька разів перевищують капіталовкладення закордонного бізнесу.



Враховуючи, що рівень заробітних плат у країнах ЄС у 3-7 разів вищий, очевидно, що потік трудових мігрантів із України збільшується.



За даними дослідження, проведеного Українською спілкою промисловців та підприємців (УСПП) спільно з Українським Соціальним Дослідницьким Консорціумом, 60% з них не планує повертатися, сплачуючи податки та внески до Пенсійних фондів країни перебування.

Поряд із трудовою міграцією зростає і бізнес-міграція. За останній рік кількість українських бізнес-проектів у Польщі зросла до 5,9 тис. Крім того, нещодавно Польща спростила дозвільну систему на працевлаштування – трудовим мігрантам можна працювати до 2 років без необхідності отримувати офіційні дозволи.. Аналогічні кроки робить Німеччина та інших. країни.

«За таких обставин Україні необхідно напрацювати модернізовану стратегію розвитку національного ринку праці. Адже ці $15 млрд., якби були зароблені в Україні, означали б додаткових $80-90 млрд.. до ВВП. Цю цифру слід пам'ятати, коли ми говоримо про негативні наслідки трудової міграції для економіки та відсутність стабільної бази для розвитку самозайнятості, значного прогресу в промисловості», - зазначив УСПП.

Нагадаємо, розвиток українського ринку праці, зростання заробітних плат, числа самозайнятих – один із головних пріоритетів НТСЕР до 2023 року.. Оскільки це майданчик постійної комунікації з соціальними партнерами – урядом у тому числі, очікується напрацювання більш масштабної програми кредитування економіки, відновлення постійної кооперації науки, вузів з промисловістю тощо.