В Україні жінки можуть вийти на пенсію в 50 років - кого це стосується

На сьогодні, відповідно до закону, українські жінки виходять на пенсію в 60 років, але є категорії жінок, які можуть вийти на дострокову пенсію.
Про це йдеться в пункті 3 статті 115 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Як говориться в законі, йдеться про певні материнські пільги і пільги для робітниць шкідливих професій.
Хто має право вийти на пенсію в 50 років:
Про це йдеться в пункті 3 статті 115 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Як говориться в законі, йдеться про певні материнські пільги і пільги для робітниць шкідливих професій.
Хто має право вийти на пенсію в 50 років:
- жінки, які народили п'ятеро або більше дітей;
- жінки, які мають дітей, що є інвалідами дитинства;
- жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.
До шкідливих або небезпечних належать професії, які стосуються:
- гірничих робіт;
- видобутку газу;
- рудної промисловості;
- хімічної промисловості;
- металургії.
Пенсію в 45 років можуть оформити:
- робітниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
- робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
- робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Пенсію в 50 років можу оформити:
робітниці, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.
Особливості пільгової пенсії:
робітниці, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.
Особливості пільгової пенсії:
- дострокова пенсія нараховується довічно;
- перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
- жінка, що оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.
Як дізнатися свій страховий стаж:
Страховий стаж можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду.
Страховий стаж можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду.
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