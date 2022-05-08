В Україні жінки можуть вийти на пенсію в 50 років - кого це стосується

13:12 03 серпня Київ, Україна

На сьогодні, відповідно до закону, українські жінки виходять на пенсію в 60 років, але є категорії жінок, які можуть вийти на дострокову пенсію.

Про це йдеться в пункті 3 статті 115 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як говориться в законі, йдеться про певні материнські пільги і пільги для робітниць шкідливих професій.

Хто має право вийти на пенсію в 50 років:
  • жінки, які народили п'ятеро або більше дітей;
  • жінки, які мають дітей, що є інвалідами дитинства;
  • жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.
До шкідливих або небезпечних належать професії, які стосуються:
  • гірничих робіт;
  • видобутку газу;
  • рудної промисловості;
  • хімічної промисловості;
  • металургії.
Пенсію в 45 років можуть оформити:
  • робітниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
  • робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
  • робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Пенсію в 50 років можу оформити:
робітниці, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

Особливості пільгової пенсії:
  • дострокова пенсія нараховується довічно;
  • перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
  • жінка, що оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.
Як дізнатися свій страховий стаж:
Страховий стаж можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду.