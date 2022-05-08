В Україні жінки можуть вийти на пенсію в 50 років - кого це стосується

13:12 03 серпня Київ, Україна

На сьогодні, відповідно до закону, українські жінки виходять на пенсію в 60 років, але є категорії жінок, які можуть вийти на дострокову пенсію.



Про це йдеться в пункті 3 статті 115 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".



Як говориться в законі, йдеться про певні материнські пільги і пільги для робітниць шкідливих професій.



Хто має право вийти на пенсію в 50 років:

жінки, які народили п'ятеро або більше дітей;

жінки, які мають дітей, що є інвалідами дитинства;

жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах.

До шкідливих або небезпечних належать професії, які стосуються:

гірничих робіт;

видобутку газу;

рудної промисловості;

хімічної промисловості;

металургії.

Пенсію в 45 років можуть оформити:

робітниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;

робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;

робітниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Пенсію в 50 років можу оформити:

робітниці, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.



Особливості пільгової пенсії:

дострокова пенсія нараховується довічно;

перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;

жінка, що оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

Як дізнатися свій страховий стаж:

Страховий стаж можна дізнатися на сайті Пенсійного фонду.