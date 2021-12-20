В Україні запустять Національну транспортну стратегію

Пресслужба Кабінету Міністрів України розповіла про стратегію українського уряду щодо транспортної системи. До 2030 року в Україні планується реалізація Національної транспортної стратегії. Партнери в країнах Євросоюзу підтримали Україну в прагненні розвивати транспортну сферу.

Вказується, що саме відповідно до даного плану, Україна буде розвивати свою транспортну галузь наступні 9 років.

Серед головних новацій плану передбачається впровадження європейського зеленого курсу, заміна громадського транспорту на більш сучасний і екологічний, поліпшення послуг з перевезення пасажирів і розвиток велосипедної інфраструктури.

План виконання НТС 2030 передбачає пріоритетні інфраструктурні проєкти для кожного регіону - будівництво нової смуги в Одеському аеропорту, капітальний ремонт дороги Київ - Маріуполь, будівництво Кременчуцького мосту, транспортний коридор GO highway, кільцеві дороги Львова, Тернополя, Житомира і Києва, днопоглиблення портів Південний і Чорноморськ, відкриття поромної переправи через Дунай Орлівка - Ісакча, розвиток пунктів пропуску на кордоні з Польщею і Угорщиною, вхід на ринок лоукост операторів Ryanair і Wizzair, проєктування Миколаївського моста, і завершення будівництва Запорізького і Подільсько-Воскресенського мостів у Києві.