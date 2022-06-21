В Україні запускають проект підтримки бізнесу "еРобота". Що він припускає

19:10 21 червня Київ, Україна

Кабмін затвердив три програми грантів для бізнесу, згодом планує схвалити ще три в рамках проекту підтримки бізнесу "еРобота".

Усі програми спрямовані створення робочих місць. Подавати заявки на участь у них можна онлайн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль.



Які програми затверджено:



1) Мікрогранти для відкриття нового бізнесу (наприклад, пошиття одягу, взуття, ремонту, СТО, хімчистки)



Розмір гранту становитиме 250 тисяч гривень. На нього може претендувати будь-який українець із бізнес-планом, який не працює на інших підприємствах і не має іншого бізнесу.. Уряд планує видати 20 тисяч таких грантів на рік. Бюджет – 5 мільярдів гривень.



Для отримання гранту потрібно подати заявку в Діє або в Ощадбанку, додавши бізнес-план. Протягом 10 днів експерти оцінять проект та перерахують гроші, якщо він відповідає вимогам. Гроші видають не готівкою, а надсилають на окремий рахунок, з якого їх можна буде витратити лише за цільовим призначенням (обладнання, оренда приміщення).



Нові підприємці також матимуть змогу отримати дешевий кредит за програмою 5-7-9% у розмірі до 2,5 мільйона гривень – кошти, які можна використати на будівництво чи реконструкцію приміщення, обладнання.



2) Часткова компенсація створення теплиць



Розмір гранту становить від 5 до 7 мільйонів гривень. Очікувана кількість – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет – 7 мільярдів гривень.



Учасниками можуть бути приватні підприємства або аграрні компанії та ферми, які мають у власності або оренді землю терміном не менше 25 років. Гроші можна буде витратити на будівництво комплексу, закупівлю обладнання, посівного матеріалу та добрив. У межах програми діє принцип співфінансування (70% проекту фінансується державою). Заявку на участь слід подавати через «Дію» чи банк.



3) Часткова компенсація вартості створення садів, ягідних ферм чи виноградників.



Умови: держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на 1 га садів (це близько 70% від загальної вартості). Планується видати гранти на 10 тисяч гектарів. Загальний бюджет – 4 мільярди гривень.



Наступні три програми «еРоботи» стосуватимуться підтримки бізнесу у сфері переробки та IT.