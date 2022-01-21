В Україні заклали бюджет на підвищення зарплат

13:11 07 вересень Київ, Україна

Денис Шмигаль - прем'єр міністр України - заявив про те, що в державний бюджет закладені гроші на збільшення зарплат. У 2021 році на цю статтю витрат планують витратити 159 мільярдів гривень.

"Збільшення мінімальної заробітної плати - це тиск на бюджет і на бізнес. Підняття в 5000 - це фактично підвищення до прожиткового мінімуму і плюс - це моральний бар'єр. У наступному році у нас закладено 159 млрд гривень. Частина повернеться до державного бюджету у вигляді податків, частина пожвавить економіку через те, що на ці гроші українці купують українські товари ", - сказав прем'єр.

При цьому він додав, що за прогнозом Міністерства економіки України очікується зростання ВВП в межах 4,6 - 4,7%. "Це дає підстави збільшити заробітну плату, і тому це не впливає значним чином на інфляцію", - додав Шмигаль.

В Україні з 1 вересня 2020 підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 5000 гривень. Це означає, що підвищився і розмір єдиного внеску.

Збільшення мінімальної заробітної плати з вересня до 5000 гривень не призведе до стрімкого зростання інфляції. Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це заявляв виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні зросла в 144 рази з 73 гривень в 1995 році до 10 497 гривень в 2019 році. Таким чином, в доларах середня зарплата виросла в 5,9 рази - з 69 доларів в 1996 році до 406 доларів в 2019 році.

За даними Держстату, зарплати в липні збільшилися на 225 грн, досягнувши в середньому 11 804 грн (+ 2%). Це в 4,6 рази менше червневого зростання, але вдвічі більше травневого.