В Україні зафіксували збільшення обсягів ОВДП

13:15 22 листопад Київ, Україна

У Національному банку України (НБУ) зафіксували збільшення облігацій внутрішньої державної позики на 282,3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Вказується, що з початку місяця обсяг облігацій у власності фінустанов збільшився на 4,16 млрд гривень, тоді як вкладення бізнесу в державні папери протягом трьох тижнів зросли на 3,08 млрд гривень.

У Нацбанку кажуть, що з початку листопада обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу збільшився майже на 8 млрд гривень або на 0,81%. У грошовому співвідношенні показник становив 978,9 млрд гривень.

При цьому, за підсумками жовтня, було зафіксовано зменшення показника на 8 млрд гривень чи на 0,82%.

Тим часом Міністерство фінансів України готується до продажу виключно гривневих ОВДП у рамках аукціону 23 листопада. Про це свідчать дані міністерства. Повідомляються, що облігації будуть виставлені з терміном обігу у 70 днів, 385, 420, 707, 1071 та 1631 день.