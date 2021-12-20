В Україні зафіксували збільшення обсягів ОВДП

У Національному банку України (НБУ) зафіксували збільшення облігацій внутрішньої державної позики на 282,3 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.
При цьому, за підсумками жовтня, було зафіксовано зменшення показника на 8 млрд гривень чи на 0,82%.
Тим часом Міністерство фінансів України готується до продажу виключно гривневих ОВДП у рамках аукціону 23 листопада. Про це свідчать дані міністерства. Повідомляються, що облігації будуть виставлені з терміном обігу у 70 днів, 385, 420, 707, 1071 та 1631 день.
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