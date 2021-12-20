В Україні затримують виплату соцдопомоги - причини

Ситуація з пандемією в Україні підкосила бюджет і можливість здійснювати соціальні платежі населенню. Йдеться про затримку виплат за лікарняними, декретної та інших видів допомоги, які виплачує Фонд соціального страхування.

Пандемія коронавірусу продовжує свій смертоносний марш по планеті, провокуючи глобальну економічну кризу, яка за своїми масштабами вже перевершила "Велику депресію" 30-х років минулого століття. Жодна країна світу не залишилася не залученою в цю біду. Трохи легше її переживають лідери світової економіки, які вже виділили на подолання того, що відбувається, мільярди. А ось третім країнам, до яких належить Україна, - особливо важко.

Наприклад, Фонд соціального страхування в середині березня попередив про затримки з виплатами лікарняних та декретних. Це, як стверджують в ФСС, пов'язане з нестачею доходів на покриття всіх зобов'язань. На той момент затримка склала 21 робочий день, або 1,8 млрд гривень. Також не профінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд гривень, термін оплати яких становить 10 робочих днів, згідно із законодавством.

У Фонді повідомили, що заборгованість була накопичена в грудні 2020 року через різке зростання витрат.

"Це пов'язано з додатковим навантаженням, яке Фонд отримав через пандемію - істотно зросли витрати на лікарняні, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо. Наприклад, в грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 млрд гривень - на 1,5 млрд гривень більше, ніж в грудні 2019 року (0,9 млрд грн)", - сказано в повідомленні Фонду.

Причина заборгованості - вагома. За підсумками 2020 року Фонд соціального страхування прийняв на фінансування лікарняні листи, в тому числі в зв'язку з захворюванням COVID-19, травмою, самоізоляцією чи доглядом за хворою дитиною, в цілому, на 12,4 млрд гривень. У Фонді відзначили, що затримки пов'язані не тільки з різким зростанням витрат через пандемію, а й із зволіканням подачі заяв-розрахунків. Щоб прискорити отримання допомоги, Фонд радить не втрачати зв'язок зі своїм роботодавцем, бухгалтером і відповідальним за соціальне страхування підприємства.