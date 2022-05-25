В Україні виявили 7 тисяч неформальних працівників

20:47 19 серпня Киев, Украина

В ході інспекційної кампанії з легалізації праці, з 1 липня виявлено понад 7 тисяч неоформлених працівників.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Зараз вже розпочато 2126 інспекційних відвідувань і виявлений 7021 працівник, допущений до роботи без трудових договорів", - йдеться в повідомленні.

Середня кількість виявлених незадекларованих працівників становить більше 4 осіб на одного перевіреного роботодавця. Найбільша кількість неоформлених працівників виявлена в наступних галузях: сільське господарство, організація харчування і тимчасового розміщення і торгівля.



У регіональному розрізі найбільше незадекларованих працівників виявлено в Запорізькій (529) та Вінницькій (477) областях.



Також в ході проведених інспекційних заходів укладені трудові договори з 2994 працівниками.



Як повідомлялося, в першому півріччі 2021 року в Україні була проведена інформаційна кампанія про переваги офіційного працевлаштування та ризики неформальних трудових відносин. Під час кампанії було офіційно оформлено майже 57 тис. людей.



З 1 липня Державна служба з праці (Держпраці) у співпраці з Державною податковою службою почала інспекції з метою виявлення роботодавців, які використовують незадекларовану роботу, щоб стимулювати їх переходити до формальних трудових відносин.