В Україні виведуть з обігу купюри в 1 і 2 гривні

13:39 24 вересень Київ, Україна

У Національному Банку України повідомили про виведення з обігу банкнот номіналом 1 і 2 гривні, а також монету номіналом 1 гривня (жовтого кольору), випущені до 2003 року. З 1 жовтня цими грошима не можна буде розраховуватися. У НБУ пояснили, куди подіти монети та купюри, щоб не втратити їхню цінність.

У Нацбанку порекомендували громадянам переглянути грошові кошти, які зберігаються вдома, і відібрати купюри номіналом 1 і 2 гривні до 2003 року, розрахуватися ними при покупці споживчих товарів або обміняти в касі банку.

Також будуть виведені монети номіналом 25 копійок, які були випущені до 2003 року. Гроші перестануть приймати в усіх сферах торговельної діяльності: магазинах, супермаркетах, а також в ресторанах та інших закладах громадського харчування.

Всі зібрані купюри та монети торгові мережі повинні будуть зібрати до 16 жовтня та передати в Нацбанк України. Про це заявив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.