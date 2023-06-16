В Україні зросла кількість боржників - Опендатабот

16:25 22 травня Київ, Україна

З початку вторгнення росії кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників збільшилася на 615 тисяч або на 8%. У 2021 році річний приріст боргів склав майже 1,5 мільйона або 29%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на власне дослідження Єдиного реєстру боржників (ЄРБ).





Нині кількість боргів становила 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх налічувалося 7,44 млн.

Майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.



Зазначається, що понад п'ята частина всіх боргів — 21,4% — з'явилися через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів становив +23%.

"Найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку повномасштабної війни відбулося у категорії "Стягнення коштів", до якої, зокрема, входять і борги за кредитами. Їхня кількість зменшилася на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей становить 18%", - говориться у повідомленні.

Найбільш прогресивною стала категорія боргів щодо сплати штрафів за адмінправопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів у ЄРБ з'являються саме з цієї причини.



Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на травень цього року їхня частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.