В Україні зросла кількість боржників - Опендатабот

З початку вторгнення росії кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників збільшилася на 615 тисяч або на 8%. У 2021 році річний приріст боргів склав майже 1,5 мільйона або 29%.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на власне дослідження Єдиного реєстру боржників (ЄРБ).
Нині кількість боргів становила 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх налічувалося 7,44 млн.
Майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.
Зазначається, що понад п'ята частина всіх боргів — 21,4% — з'явилися через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів становив +23%.
Найбільш прогресивною стала категорія боргів щодо сплати штрафів за адмінправопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів у ЄРБ з'являються саме з цієї причини.
Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на травень цього року їхня частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.
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