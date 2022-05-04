В Україні зросли виплати по аліментах - подробиці

В Україні з 01 грудня збільшився прожитковий мінімум, розмір якого тепер - 2270 гривень. У зв'язку з цим збільшилися деякі соціальні виплати, включаючи аліменти на дітей. Тепер аліментні виплати становлять 50% від прожиткового мінімуму.

Як повідомили в пресслужбі Мін'юсту, для дітей до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів становить 960,50 гривень (плюс 31 грн). Для дітей від 6 до 18 років мінімальні виплати становлять 1197,50 гривень (плюс 38,50 грн).

Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Так, для дітей до 6 років ця сума складе - 1921 грн (плюс 62 грн), для дітей від 6 до 18 років - 2395 грн (плюс 77 грн).

Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Стягувачам слід знати, що процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби. За словами в.о. начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів) Богдана Антощука, застосування штрафних санкцій є одним з дієвих механізмів впливу на боржника по аліментах. Додаткові штрафи вводяться в разі виникнення заборгованості по аліментах більше 1 року.

"Якщо у платника аліментів виникає заборгованість в сукупному розмірі більше, ніж сума відповідних платежів за 1 рік, то на таку особу буде накладатися штраф у розмірі 20% від суми заборгованості. Якщо ж заборгована сума буде перевищувати в сукупному розмірі суму відповідних платежів за 2 роки, то в такому випадку штраф буде збільшуватися і відповідно складе вже 30% відповідно. В разі заборгованості на суму платежів за 3 роки штраф зросте до 50% від суми боргу", - додав Богдан Антощук.

Кошти, отримані від штрафних санкцій, перераховуються на користь стягувачів в повному обсязі і є компенсацією для дітей за несвоєчасну сплату аліментів. Станом на кінець листопада 2020 держвиконавці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції стягнули 367 390 000 гривень заборгованості по аліментах.