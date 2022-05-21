В Україні зросли ціни на алкоголь

Згідно з даними Державної служби статистики, в Україні зросла ціна на низку алкогольних напоїв. Основне подорожчання відбулося за останній місяць. Наприклад, горілка об'ємом 0,5 л стала коштувати 92,6 гривні.

При цьому незначно, але зросли ціни на вино. Так, в жовтні цього року пляшка столового вина вітчизняного виробництва обсягом 0,75 л коштувала в середньому 66,93 грн, тоді як в листопаді - 66,96 грн (+ 0,04%).

З початку року вартість горілки в Україні виросла на 0,4%, вартість вина - на 0,3%, пива - на 1,5%.

Крім того, експерти порахували, в які гроші українцям «влетить» новорічний стіл в цьому році. Українська сім'я з чотирьох членів сім'ї в середньому витратить 1706,09 гривень на їжу для святкування 2021 року.

До слова, вчені назвали періоди в житті, коли найбільш небезпечно вживати алкоголь. Зокрема, мова йде про час від зачаття до народження, з 15 до 19 років, а також після 65 років. Вчені відзначають, що вплив спиртного на організм в ці моменти може спровокувати серйозні когнітивні проблеми і психічні розлади. А для людей похилого віку алкоголь - ще й один з найсерйозніших чинників розвитку деменції.