В Україні зросла середня зарплата - ПФУ

Формування пенсійного фонду безпосередньо залежить від виплат із заробітної плати працездатного населення. Таким чином, пенсійні виплати без пенсійних внесків неможливі. Як повідомила вчора прес-служба Пенсійного фонду, показник зарплати в Україні почав зростати. Середня зарплата в країні за червень цього року, в порівнянні з травнем, збільшилася на тисячу шістсот п'ятьдесят-один гривню і склала 11 197 гривень.

"Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якого сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України" Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування "враховується для обчислення пенсії, за червень 2020 року в сумі 11 197 гривень 38 копійок", - вказано в повідомленні.

Відзначимо, за травень, за даними ПФУ, цей показник склав 9546 гривень 32 копійки.

Раніше президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня.

У зв'язку з цим в Мінфіні заявили, що зростання мінімалки збільшить надходження до Пенсійного фонду - очікується близько 1,7 млрд гривень прибутку.