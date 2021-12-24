В Україні зросла середня зарплата - ПФУ

Формування пенсійного фонду безпосередньо залежить від виплат із заробітної плати працездатного населення. Таким чином, пенсійні виплати без пенсійних внесків неможливі. Як повідомила вчора прес-служба Пенсійного фонду, показник зарплати в Україні почав зростати. Середня зарплата в країні за червень цього року, в порівнянні з травнем, збільшилася на тисячу шістсот п'ятьдесят-один гривню і склала 11 197 гривень.
Відзначимо, за травень, за даними ПФУ, цей показник склав 9546 гривень 32 копійки.
Раніше президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня.
У зв'язку з цим в Мінфіні заявили, що зростання мінімалки збільшить надходження до Пенсійного фонду - очікується близько 1,7 млрд гривень прибутку.
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