В Україні зріс обсяг роздрібної торгівлі

18:33 20 серпня Київ, Україна

За даними Держстату, обіг роздрібної торгівлі за 7 місяців виріс на 13%, в порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

У липні в порівнянні з червнем роздрібна торгівля зросла на 6,5%, а в порівнянні з липнем 2020 року - на 10,1%.

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав:

Обсяг роздрібної торгівлі по регіонах змінився так:

За результатами минулого року індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі проти 2019 склав 8,4%.