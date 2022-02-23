В Україні зріс експорт струму

10:48 23 лютий Київ, Україна

За даними НЕК «Укренерго», за січень 2022 року Україна наростила експорт електричної енергії на 264,6 мільйона кВт-годин або в 6,1 раза. Загалом за цей період було поставлено Україною 316,4 мільйона кВт-год.



У компанії окремо уточнюють, що до Угорщини, Словаччини та Румунії з енергетичного острова Бурштинської теплової електростанції поставлено 224,4 мільйона кВт-год, що на 172,5 млн більше (або в 4,3 раза), ніж за аналогічний період минулого року. Повідомляється також, що до Польщі Україна експортувала 92,1 мільйона кВт-год, проте минулого року відповідних поставок не було.



Слід зазначити, що в січні 2021/2022 Україна не постачала електроенергію до Російської Федерації, Білорусії та Молдови.



У той самий час імпорт електроенергії, переважно з Республіки Білорусь, також виріс і склав за січень 2022 – 511,6 млн кВт, що на 243,3 млн кВт або в 1,9 раза більше за аналогічний період минулого року. До речі, згідно з технологічними перетоками, пов'язаними з паралельною роботою ОЕС України (Об'єднана енергосистема) з енергосистемами суміжних країн, у січні 2022 року з Росії в Україну надійшло 4,4 мільйона кВт-год.



Згідно зі звітом з аварійних постачань, пов'язаних з порушеннями роботи режиму енергетичної системи, у січні 2022 р. Словаччина поставила 0,3 млн кВт-год, Білорусь – 0,65 млн кВт-год.