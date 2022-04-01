В Україні виросте середня зарплата - прогноз економістів

Експерти відзначають, що на зарплати українців вплине підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Так, експерти прогнозують зростання середньої зарплати по країні до 14 тисяч гривень. Термін підвищення доходів - до кінця 2021 року.

До кінця літа доходи українців зростуть до 15%, а з 1 грудня підніметься ще і мінімалка, а разом з нею й інші виплати. Мінімальний дохід збільшиться з 6 тис. до 6,5 тис. грн, тим самим провокуючи зростання середнього доходу українців.

За словами голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрія Забловського, збільшення середньомісячної зарплати пов'язане в першу чергу із зростанням соцвиплат з боку держави, в тому числі "карантинних", а також відновленням економічної активності та зростанням зарплат в секторах, які найбільше постраждали від наслідків пандемії.

На зростання середньої зарплати в Україні також вплине збільшення мінімальної заробітної плати та дефіцит робочої сили, що виник в країні. Українці масово виїжджають за кордон з метою заробітків, що провокує нестачу робочих рук в державі. У зв'язку з цим, вітчизняні роботодавці змушені встановлювати більш конкурентний рівень оплати праці.

Офіційно в Україні близько 40% працівників заробляють мінімалку, а решту зарплати вони отримують від роботодавців в конвертах.