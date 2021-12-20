В Україні зросте ціна на цукор

В Україні прогнозується на 10% підвищення ціни на цукор. Зазначають, що його вартість підвищуватиметься поетапно.
Про це повідомив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзін.
За його словами, головна причина подорожчання цукру – завершення в Україні процесу цукроваріння за новими цінами.
"На початку грудня ми дізнаємося про нову ціну цукру, тому що зараз завершується процес цукроваріння за новими цінами. Ціна на цукор підвищуватиметься не різко, а етапами. Думаю, що як мінімум на 10%", – сказав Педнзін.
За прогнозом директора "Старокостянтинівського цукрового заводу" Володимира Шостака, мінімальна ціна на цукор встановиться на рівні 27-28 грн/кг. При цьому він зазначає: дешевшати продукт не буде, навіть незважаючи на новий урожай цукрових буряків.
"На початку грудня ми дізнаємося про нову ціну цукру, тому що зараз завершується процес цукроваріння за новими цінами. Ціна на цукор підвищуватиметься не різко, а етапами. Думаю, що як мінімум на 10%", – сказав Педнзін.
За прогнозом директора "Старокостянтинівського цукрового заводу" Володимира Шостака, мінімальна ціна на цукор встановиться на рівні 27-28 грн/кг. При цьому він зазначає: дешевшати продукт не буде, навіть незважаючи на новий урожай цукрових буряків.
У супермаркетах Києва станом на 1 грудня ціна на фасований цукор встановилася на рівні прогнозованої:
АТБ – 25,4 грн/кг;
Varus – 27,2 грн/кг;
"Сільпо" – 27,29 грн/кг;
Metro – 27,2 грн/кг;
Novus – 27,29 грн/кг.
АТБ – 25,4 грн/кг;
Varus – 27,2 грн/кг;
"Сільпо" – 27,29 грн/кг;
Metro – 27,2 грн/кг;
Novus – 27,29 грн/кг.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі