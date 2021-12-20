В Україні зросте ціна на цукор

17:43 01 грудень Київ, Україна

В Україні прогнозується на 10% підвищення ціни на цукор. Зазначають, що його вартість підвищуватиметься поетапно.

Про це повідомив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзін.

За його словами, головна причина подорожчання цукру – завершення в Україні процесу цукроваріння за новими цінами.



"На початку грудня ми дізнаємося про нову ціну цукру, тому що зараз завершується процес цукроваріння за новими цінами. Ціна на цукор підвищуватиметься не різко, а етапами. Думаю, що як мінімум на 10%", – сказав Педнзін.



За прогнозом директора "Старокостянтинівського цукрового заводу" Володимира Шостака, мінімальна ціна на цукор встановиться на рівні 27-28 грн/кг. При цьому він зазначає: дешевшати продукт не буде, навіть незважаючи на новий урожай цукрових буряків.

"Нижче за ту відпускну ціну, яка є сьогодні, не буде точно. Чи зупиниться вона на 31 грн/кг або 35 грн/кг, прогнозувати складно. Але те, що вона не буде нижчою за 27-28 грн/кг, кажуть усі експерти, і ми так вважаємо", – сказав Шостак.

У супермаркетах Києва станом на 1 грудня ціна на фасований цукор встановилася на рівні прогнозованої:



АТБ – 25,4 грн/кг;



Varus – 27,2 грн/кг;



"Сільпо" – 27,29 грн/кг;



Metro – 27,2 грн/кг;



Novus – 27,29 грн/кг.