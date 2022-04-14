В Україні виходить нова монета номіналом 10 гривень

Пресслужба Національного банку України заявила про випуск нової монети в 10 гривень. Монета увійде в обіг з 19 листопада. Також пресслужба регулятора заявила, що це пам'ятна монета "Державна прикордонна служба України" вийде загальним тиражем 1 млн примірників.

«Монета присвячена правоохоронним органам спеціального призначення, на які покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Одним з обов'язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії з ЗСУ та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Відзначимо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. У жовтні з обігу вивели монети номіналом 25 копійок і банкноти гривні старих зразків до 2003 року.

У той самий час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок і старі банкноти, введені в обіг до 2003 року, на монети і банкноти інших номіналів і зразків протягом наступних трьох років.