В Україні ввели електронні трудові книжки

Закон про переведення трудових книжок в електронний вигляд підписаний. Тепер українці зможуть спокійно тримати всі дані про свою трудову діяльність в електронному вигляді.

Тепер вся інформація про наявний стаж роботи повинна бути внесена до Державного реєстру. При цьому передбачений перехідний період на 5 років. За цей час буде актуальна трудова в паперовому та електронному вигляді.

Роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під розпис. У той самий час також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу підлеглого в паперову трудову книжку запис про прийом на роботу, переведення і звільнення. Також законопроєкт надає можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення. Це буде відбуватися через особистий електронний кабінет українців, який передасть дані на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.