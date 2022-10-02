В Україні ввели електронні трудові книжки

Закон про переведення трудових книжок в електронний вигляд підписаний. Тепер українці зможуть спокійно тримати всі дані про свою трудову діяльність в електронному вигляді.
Тепер вся інформація про наявний стаж роботи повинна бути внесена до Державного реєстру. При цьому передбачений перехідний період на 5 років. За цей час буде актуальна трудова в паперовому та електронному вигляді.
Роботодавець зобов'язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові на руки під розпис. У той самий час також передбачено обов'язок роботодавця вносити на вимогу підлеглого в паперову трудову книжку запис про прийом на роботу, переведення і звільнення. Також законопроєкт надає можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення. Це буде відбуватися через особистий електронний кабінет українців, який передасть дані на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
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