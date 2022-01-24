В Україні набули чинності оновлені правила продажу алкоголю

10:12 24 січень Київ, Україна

З 1 січня 2022 року набув чинності новий так званий «ресурсний» закон, який передбачає поповнення до держбюджету. Так, один із пунктів документа стосується продажу алкогольної продукції, в чеку за яку необхідно тепер вказувати номер акцизу та серію.



Закон свідчить, що торгуючи підакцизними товарами, у фіскальному чеку необхідно вказувати підкатегорію, до якої належить той чи інший товар, згідно з українською класифікацією зовнішньоекономічної діяльності.

Крім цього, в чеку обов'язково має бути прописана назва продукту, ціна, облік кількості. Якщо йдеться про роздрібну торгівлю, то в чеку важливим пунктом є ще й цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку, тобто серія та номер.



Зараз експерти рекомендують не ухилятися від нових правил та змін і при продажу алкогольних напоїв, розлитих у пляшки, а також на розлив та коктейльні напої. Такі рекомендації фахівці дають не просто так.

З нового року рестораторів почали штрафувати за відсутність зазначених норм у чеках: «Ресторатори пояснюють, що пляшку було відкорковано у минулому чеку, але податківці штрафують і посилаються на новий закон».



До речі, раніше сканували акцизний код лише у разі продажу цілої пляшки, а зараз щоразу.



Нагадаємо також, незабаром у 2022 році в Україні значно подорожчає алкоголь. Причина цього — підвищення акцизної ставки та плюс сама система її розрахунку.