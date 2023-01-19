В Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від ООН. Умови

11:52 19 січня Київ, Україна

ООН відновлює виплати українцям у розмірі 6600 гривень. Зареєструватися на виплати можна в офісах та виїзних пунктах 10 регіонів України.

Про нюанси розповіла координаторка спрямування грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль.



За її словами, зареєструватися на виплати можуть ті, хто не отримував міжнародної допомоги раніше, а також підпадає під визначені програмою умови та критерії. Також ті, чия сім'я не отримувала раніше грошову допомогу від міжнародних організацій, має дохід менше 5400 грн на особу та належить до наступних категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року та мають уразливості з переліку нижче;

особи, які не переміщалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Київська, Львівська; і мають уразливості зі списку нижче;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Крім того, обов'язковою умовою отримання виплат є наявність одного або кількох критеріїв уразливості (для всіх трьох перерахованих вище категорій):