В Україні відновлена ​​виплата лікарняних

Через законодавчу колізію в Україні були припинені виплати так званих лікарняних, або листів тимчасової непрацездатності. І ось, президент Володимир Зеленський повідомив на своєму сайті про те, що він підписав закон про внесення відповідних змін. Тепер в країні відновили право на отримання матеріальної допомоги з Фонду соціального страхування в період тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві - так званих лікарняних.

Законодавча колізія, через яку ці виплати були скасовані, виникла після внесення змін до закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", які вводяться в дію з 30 червня 2021 року. Така ситуація могла призвести до того, що без можливості отримати лікарняний опинилися б 2,5 млн українців.

"Закон, який підписав президент, виправляє колізію і відновлює право на отримання цієї матеріальної допомоги. Документ набуває чинності з дня введення в дію закону України "Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я" - 30 червня 2021", - повідомили в пресслужбі глави держави.

Для того, щоб дізнатися суму, яку будуть виплачувати під час лікарняного, можна скористатися відповідним онлайн-калькулятором, в якому необхідно вказати кількість днів лікарняного, страховий стаж, розрахунковий період, кількість календарних днів, сумарний заробіток зa розрахунковий період або розмір окладу.