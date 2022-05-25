В Україні повернуть держрегулювання цін на бензин та дизпаливо
14:51 25 травня Киев, Украина
Заступник міністра економіки Денис Кудін повідомив, що в Україні хочуть знову повернути державне регулювання цін на бензин
та дизпальне, коли зникне дефіцит.
"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна зросла – до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", - сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.
За словами Кудіна, держрегулювання повернуть у тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.
"Лаг постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне до Констанци (порт у Румунії - прим. ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав до України", - сказав він.
Саме з цієї причини, як пояснює Кудін, щойно ситуація нормалізується, цінове регулювання на ринок повернеться.
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