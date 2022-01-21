В Україні цього року очікується зростання доходів ІТ-сектору до 17 мільярдів доларів

18:33 21 січень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у рамках онлайн-заходу "Реформи для інвестицій в Україну" заявив, що завдяки запуску "Дія City" темпи зростання ІТ-сектору пришвидшаться вдвічі, до 40-50%.



Більше того, за словами чиновника, за допомогою Дія City доходи ІТ-сектору можуть зрости до 16,5-17 мільярдів доларів. Нині цей показник становить близько 6 мільярдів доларів.



Слід зазначити, що функцію «Дія City» створено з метою спрощення спеціальних умов оподаткування для юросіб, зокрема для резидентів відповідного правового режиму («Дія City»). Крім цього, передбачається, що інформаційно-технологічним компаніям буде надано більш гнучкі умови працевлаштування, у тому числі і винятковий порядок взаємодії з контролюючими органами.